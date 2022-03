Prikkelarme dag op de halfvastenfoor mét een cadeautje voor de foorkramers

GENTEen beetje minder muziek, een beetje minder flitsende lichtjes, maar des te meer plezier. De prikkelarme dag op de Halfvastenfoor was alweer een groot succes, getuige daarvan de schaterlachende kinderen die dit keer zonder zware bassen konden genieten op de Take-Off en in het spookhuis.

120 lachende gezichtjes van basisschool Het Kompas op de Halfvastenfoor op donderdag. De prikkelarme dag, die al doorgaat sinds 2014, geeft hen dit jaar de kans om tussen half twee en drie uur de kermis ten volle te beleven. Voor hen betekent dat zonder lichtjes, met stillere muziek en met een pak minder wachtrijen. Het wordt nog mooier: de foorkramers trakteren deze keer. Op de attracties én op oliebollen natuurlijk. In ruil brachten de kinderen een tekening mee voor de foorkramers.

Een trotse schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit), in gezelschap van schepen voor Kermissen Sofie Bracke (Open Vld), leidde een rondje applaus voor de foorkramers. “De zotte kakofonie van een kermis kan voor iemand met autisme of eender wie die overprikkeld raakt echt iets hels zijn. Denk ook aan mensen met epilepsie. Daarom doen we het vandaag wat rustiger aan, het wordt stilaan een traditie”, klonk het bij De Bruycker. Er zijn in totaal 1.000 deelnemers, gesplitst in een aantal groepen. Zo zijn er ook een aantal volwassenen aanwezig, want niet alleen de jeugd geniet van een dagje foor.

De twaalf klasjes van Het Kompas, een school voor kinderen met leerproblemen en leerachterstand, worden vandaag begeleid door de talloze leerkrachten, therapeuten en begeleiding. De Take-Off, in het centrum van de kermis, is wel erg populair. “Voor een stuk van onze leerlingen is het allemaal wat te spannend, maar ook wie aan de zijlijn staat, geniet van deze dag”, zegt directrice Sharelly Regina.

Schepenen Sofie Bracke (Open Vld) en Astrid De Bruycker (Vooruit) op prikkelarme dag op de Halfvastenfoor.

“Voor vele van onze leerlingen zorgen de kleine wachtrijen en prikkelarme omgeving ervoor dat ze kort maar intensief van de kermis kunnen genieten. In andere omstandigheden is dat veel moeilijker”. Tja, zo’n spookhuis is al spannend genoeg zonder dat er ook nog een half uur moet gewacht worden. Maar dat is niet het enige positieve aan deze dag. “In het bijzonder onderwijs zit ook een groep kinderen die financieel niet de kans krijgen om naar de foor te gaan. Zij zijn extra kwetsbaar, maar genieten dan ook dubbel en dik van deze dag”.

Hartverwarmend, niet alleen voor de foorkramers, maar dus ook voor de directie. “Dat de mensen van de kermis deze dag mogelijk maken samen met de stad, ik heb er geen woorden voor. Ik heb zelfs een traantje weggepinkt. Hoe kan het ook anders, ik zie de hele dag alleen maar lachende gezichten”.

Maar ook financieel is het fijn. Bij enkele van de kinderen is het niet evident om naar zulke activiteiten kunnen gaan.

Prikkelarme dag op de Halfvastenfoor.