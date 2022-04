Prijzen stijgen met 10 %, maar subsidies blijven gelijk: organisatoren Gentse Feesten vragen indexatie

Gent Muziekcafé Kinky Star bestaat 25 jaar: “Onlangs zat er weer ene op ons dak, en dat was niet de eerste keer”

Dat er heel wat verhalen te rapen vallen in de Kinky Star, staat als een paal boven water. Het muziekcafé op de Vlasmarkt bestaat een kwarteeuw, en dat zal Gent geweten hebben. Ken je het verhaal van de rolstoelgebruiker al, die het liefst in het midden van de moshpit belandde? Of van de drummer die elke ochtend van de Gentse Feesten een dronken drumsolo afstak?

