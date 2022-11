Premier De Croo achter het stuur van eerste elektrische vrachtwagen transportspeler DFDS in haven Gent: “Omslag naar klimaatneutraal transport versnellen”

GentDe Deense scheepvaart- en logistiekgroep DFDS heeft aan zijn terminal in de Gentse haven (North Sea Port) een eerste elektrische Volvo vrachtwagen in ontvangst genomen. Van zijn 125 bestelde e-trucks zal DFDS er een 20-tal inschakelen voor zijn transportactiviteiten in ons land.

DFDS lijkt met zijn plannen het échte startschot te geven voor de elektrificatie van het zwaar wegvervoer in ons land. Voor het persoonsvervoer is die omslag al langer ingezet, maar in de transportsector blijft het hoge kostenplaatje een groot struikelblok voor de meeste spelers. In totaal rijden er tot nu toe maar een tiental elektrische vrachtwagens rond op onze wegen. Daar komen er in de loop van volgend jaar dus vijftien tot twintig bij. Om de nodige oplaadcapaciteit te voorzien voor de e-trucks investeert DFDS in extra zonne- en windenergie op zijn sites.

DFDS-terminal aan het Mercatordok in North Sea Port Gent.

Jelle Van Koevorden, managing director van DFDS Belgium, kondigde op de DFDS-terminal aan het Mercatordok ook extra investeringen aan in hernieuwbare energie en CO2-besparingen. Eerder raakte al bekend dat de Deense groep investeert in een nieuwe Kuenz-portaalkraan die aangedreven wordt door hernieuwbare energie. De kraan wordt over enkele maanden geleverd. “Om dergelijke investeringen mogelijk te maken, moeten we samenwerken met onze klanten”, zegt Van Koevorden.

Comfortabele rit

De voorstelling van de eerste Volvo FH Electric Truck op de DFDS-terminal aan het Mercatordok in North Sea Port Gent gebeurde in aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open Vld) die zelf een proefritje kon maken in de e-truck. “Volvo en DFDS brengen hier samen duurzaamheid in de praktijk. De rit was trouwens comfortabel en relaxt”, aldus de eerste minister.

North Sea Port CEO Daan Schalck, premier Alexander De Croo, ' Jonas Odermalm (Volvo Trucks) en Niklas Andersson (DFDS) aan de elektrische vrachtwagen.

Betaalbaarder

Volvo Trucks heeft intussen wereldwijd al zo’n drieduizend elektrische vrachtwagens verkocht. “De nood om de transitie naar klimaatneutraal transport te versnellen, wordt steeds duidelijker. Daarom zijn we trots op deze samenwerking met DFDS en de stap die we vandaag zetten. Samen tonen we dat elektrisch zwaar vervoer vandaag een realistische oplossing is”, zegt Roger Alm, president Volvo Trucks. Toch moeten er nog stappen gezet worden om elektrisch wegvervoer betaalbaarder te maken, vult Niklas Andersson, executive vicepresident Logistics bij DFDS aan. “We roepen de beleidsmakers op om laadinfrastructuur te standaardiseren en te investeren in technologieën die klimaatneutraal transport mogelijk maken aan een competitieve prijs.”

Premier Alexander De Croo mocht de eerste rit van de elektrische vrachtwagen op Gentse bodem meemaken.

