Prachtige muurschildering van blauwe vogel kleurt Zwijnaarde: “Gebaseerd op gedicht van Maurice Maeterlinck”

Gent Jan Palfijn moet halve afdeling psychische geriatrie sluiten door personeels­te­kort: “Nochtans enig in zijn soort in ruime regio”

In het ziekenhuis AZ Jan Palfijn is vandaag de helft van de afdeling ‘psychische geriatrie’ gesloten. Nochtans is het de enige afdeling in die soort in de ruime regio rond Gent, én is er een wachtlijst. “Maar we komen eenvoudigweg handen tekort om die — en soms andere — afdelingen te bemannen”, klinkt het. In andere ziekenhuizen klinkt hetzelfde verhaal, in het UZ Gent staan zelfs 125 vacatures voor verpleegkundigen open.

7 november