Prachtig! Kleurrijke vogeltjes fleuren kraamafdeling van AZ Maria Middelares op: “Ze lijken echt te vliegen”

GentZwaluwen, roodborstjes en zelfs enkele ooievaars. Wie binnenkort op de kraamafdeling van AZ Maria Middelares in Gent moet zijn, waant zich er in een vogelparadijs. Anderhalve week waren Fabien ‘Nean’ Hupin (31) en Elisa ‘Iota’ Morlet (31) er aan de slag met verf en penseel. “Onze vogels zijn fleurig en tegelijk subtiel.”

Het is de afgelopen dagen druk op materniteit van AZ Maria Middelares in Gent. Niet omdat er plots veel kindjes geboren worden. Wel door de bijzondere vogels die sinds kort de gang kleuren. Van overal in het ziekenhuis komen medewerkers kijken naar levendige schilderijtjes.

“Onze vogels zijn fleurig en tegelijk subtiel”, zegt Fabien ‘Nean’ Hupin trots. Samen met zijn vriendin Elisa ‘Iota’ Morlet is hij al dagen in het ziekenhuis aan de slag. “We kozen bewust voor vogels. Baby’s schilderen leek ons geen goed idee. De meeste mensen die hier komen, zijn erg gelukkig. Maar sommigen maken hier net moeilijke momenten mee.”

Elisa 'Iota' Morlet (31) schildert een van haar laatste vogeltjes.

Sprankelend kleurenspel

Het koppel uit Brussel kwam met het AZ Maria Middelares in contact via Wallin’ VZW, een Gentse organisatie die zich inzet voor kunst in de stad. “Het is de eerste keer dat we in een ziekenhuis werken”, aldus Fabien. “Maar wij zijn hier bijzonder goed ontvangen. Iedereen reageert enthousiast op onze vogels.”

Dat de witte, kille gang wat kleur krijgt, stemt ook hoofdverpleegkundige Kristelle Vande Walle tevreden. “Het zijn heel verfrissende kunstwerkjes, met een sprankelend kleurenspel. De schilderingen zijn bijzonder realistisch uitgewerkt. De vogels lijken echt te vliegen.”

Ze toont ons haar favoriete werkje. “Naar dit vogeltje hier kan ik uren kijken. Het zit in rust en werpt een blik naar achteren. Ik denk dat het omkijkt naar haar jongeren wat verderop. Het is voor mij een teken van zorg en geborgenheid. En zo geeft iedereen zijn of haar eigen betekenis aan de schilderijen.”

Hoofdverpleegkundige Kristelle Vande Walle naast haar favoriete vogeltje.

Volledig scherm © Cedric Matthys

Volledig scherm © Cedric Matthys

Volledig scherm © Cedric Matthys

Volledig scherm © Cedric Matthys

