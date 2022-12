Powerbank vat vuur in slaapkamer van woning, brandweer waarschuwt voor gevaar

De brand ontstond dinsdagochtend omstreeks 7.30 uur in een woning langs de Groendreef. Een powerbank die op bed lag had vuur gevat, waarna ook een deken en laken in brand vlogen. Enkele minuten later kwam de brandweer ter plaatse, maar de bewoner had tegen dan al zelf het vuur geblust.

Het was niet de eerste keer dat de brandweer voor dergelijke incidenten moest uitrukken. “We vragen dan ook om extra voorzichtig te zijn. Powerbanks en andere apparaten met een batterij kunnen in uitzonderlijke gevallen spontaan vuur vatten. Bij het opladen is het dus aangewezen om steeds een oogje in het zeil te houden of in dezelfde ruimte te blijven”, zegt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum. Bij de brand van dinsdag raakte niemand gewond.