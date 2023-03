Pouya Dehghan (33) verkoopt als eerste comedian met Iraanse roots de Minard uit: “De eerste keer dat ik Wouter Deprez zag, snapte ik het niet”

Hij loopt al zes jaar de kleine podia af in Vlaanderen maar op 22 maart waagt de Gents-Iraanse Pouya Dehghan de sprong naar het grote podium. De Minard, meteen uitverkocht, doen lachen is een kleine droom die uitkomt. Over comedy, het verschil tussen Iran en Vlaanderen en zijn hoogstpersoonlijke K3.

“Ik ben altijd wel iemand geweest die de clown uithing in de klas”, steekt Pouya van wal. “Maar iemand die echt op een podium stond om mensen te doen lachen, dat kende ik niet. Toen we uit Iran naar België verhuisden, kwamen we in Menen terecht. Daar zag ik Wouter Deprez aan de slag, maar ik verstond nog niet genoeg Nederlands om te snappen wat de bedoeling was. In Iran kwamen er enkel mensen naar school om Allah te verkopen, dit was duidelijk iets anders (lacht). Uiteindelijk zag ik Alex Agnew aan het werk, daarvan was ik compleet omver geblazen. Toen wist ik: dat wil ik ook.”

De Boer

Pouya kwam op 12-jarige leeftijd naar België. “In het begin was het natuurlijk zoeken, maar ik was nog jong genoeg om mijn persoonlijkheid in België te vormen. Al zijn Belgen behoorlijk gesloten, het was soms moeilijk om contacten te leggen. Uiteindelijk is dat wel gelukt. Er is de taalbarrière in de eerste jaren, maar eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ik toen de negatieve opmerkingen ook niet snapte. Mijn ouders zijn uit Brussel naar West-Vlaanderen gestuurd, dat hebben ze niet zelf gekozen. Maar mijn familienaam betekent in het Farsi ‘De Boer’, dus ik grap altijd dat dat onze lotsbestemming was.

In het dagelijks leven knipt Pouya haar in zijn haarsalon Morpheus. “Zoals een goed-geïntegreerde West-Vlaming ben ik naar Gent verhuisd. De grootstad. Iedereen landt in mijn stoel: man, vrouw, kind, alles ertussen. Zo kan je mijn show in de Minard ook zien. ‘Ne keer iets anders’ is een combinatie van alles dat ik grappig vindt. Met als peper en zout mijn hoogstpersoonlijke K3: Karel Derycke, mc Kevin Vanden Eynde en beatboxer en comedian Kjen Descheemaecker. Het leek me een mooie manier om die show in elkaar te boksen.”

Een kleine droom

Op comedyvlak heeft Pouya er namelijk een heel eigen parcours op zitten. “Ik organiseerde mijn eigen show op mijn vakantiejob. Direct 45 minuten, ik had nog nooit van een open mic gehoord, of in kleine beetjes je comedy testen. Het ging heel goed, maar daarna kwam ik op andere podia terecht en ging het uiteraard stijl bergaf. Ik heb toen moeten leren dat ik misschien niet zo grappig was als ik dacht. Toen heb ik met Karel en Kjen en Kevin de kleinere podia leren kennen. Ik timmer nu 6 jaar aan de weg. Dat lijkt lang voor wie niet in het wereldje zit, maar eigenlijk is het weinig. Ik denk dat je pas na een jaar of tien kan zeggen dat je goed bent.”

Toch begon het te kriebelen om dat grote podium nog eens te bestijgen. “Ik passeerde vroeger elke dag aan de Minard, woonde er ook in de straat. Het was dus een kleine droom om daar een show op poten te zetten. Door mijn job kom ik ook veel mensen tegen die nog nooit eerder een comedyshow hebben gezien, het zal dus voor het publiek ook een verrassing zijn. Hopelijk kan ik dan elk jaar met een nieuw concept de Minard uitverkopen.”

Scherper

Met zijn comedy in Iran aan de bak komen, dat zal niet lukken, weet Pouya. “Nu zou ik er niet meer kunnen wonen, al gaan mijn ouders nog regelmatig op bezoek bij familie. Het is een land met zeer mooi weer, waar het tenminste op de juiste momenten regent (lacht), maar op een podium politieke grappen maken, zoals Geert Hoste, dat kan er niet. Die zou er na zijn eerste conference wellicht in de gevangenis beland zijn. Mij zouden ze wellicht heel onbeleefd vinden. Het is een beetje deel van de cultuur daar. Maar vergis je niet: onder vrienden zijn Iraniërs ook ontzettend grappig en nog veel scherper.”

De komende tijd zet Pouya zich dus schrap voor nog meer comedy op kleine podia, en beter worden. “Ik ben nog helemaal niet waar ik wil zijn, dus ik ga na het optreden in de Minard terug grappen maken en zo veel mogelijk optreden. Gelukkig hebben we in Gent met De Roes een top-comedyclub die ontzettend veel kansen geeft aan jonge comedians. Da’s echt een cadeau!”

