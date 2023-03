PORTRET. Tourad (45) vluchtte uit Mauritanië, traint zelf een jeugdploeg en is nu fervent Buffalo: “In het stadion van KAA Gent kom ik thuis”

‘Man met trolley’ schuldig aan vijf diefstal­len in AZ Sint-Lu­cas, maar hoeft niet naar de gevangenis

M.C., de man die vijf diefstallen pleegde in het AZ Sint-Lucas, is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met uitstel. Opmerkelijk dat net hij de feiten pleegde, want hij was kind aan huis in het ziekenhuis. Dagelijks kwam hij een koffietje drinken en begroette hij de onthaalmedewerkers, maar stiekem graaide hij elektrische toestellen mee in zijn trolley.