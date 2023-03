PORTRET. Meryems (40) vader kwam naar Gent als gastarbeider, nu geeft ze zelf Nederlandse les: “Mijn vrienden vonden vlot werk, ik kreeg vaak het deksel op de neus”

Gent was nooit diverser: inwoners van de Arteveldestad hebben roots in maar liefst 160 landen. Gastarbeider, net gearriveerd of al de tweede generatie: migratie en integratie zijn een essentieel deel van het Gentse DNA. Daarom brengen we enkele portretten die een klein deeltje van dat verhaal vertellen. Die worden gebundeld in dit dossier.