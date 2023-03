PORTRET: Frankli (29) leeft al 3,5 jaar op het ritme van de Arteveldestad: “Belgen kunnen wat afstandelijker zijn, maar de Gentse Feesten doen mijn hart sneller slaan”

Ona (33) van wijnbar ONA is Wine Lady of the Year, nadat man Arne al sommelier-prijs wegkaapte: “We krijgen dit jaar twee kindjes, of zo voelt het toch”

Ona Rombaut (33) mag zich Wine Lady of the Year noemen: de hoofdvogel, die ze afschiet na acht jaar keihard werken aan het concept ‘ONA’. Eerder won man Arne al de prijs voor Oost-Vlaamse sommelier, in april gaat de tweede ‘ONA’ open. En in mei komt er een dochtertje bij. “Tijd voor mezelf? Nee, nu niet. Maar we werken zó graag.”