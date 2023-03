PORTRET: Frankli (29) leeft al 3,5 jaar in Gent: “Belgen kunnen wat afstandelijker zijn, maar de Gentse Feesten doen mijn hart sneller slaan”

160 nationali­tei­ten in één stad, Gent was nooit eerder zo divers: bij een derde van de schoolkin­de­ren is Nederlands niet de moedertaal

In 2022 vonden zowat 6.800 nieuwkomers hun plek in Gent: Oekraïners, Bulgaren, Chinezen en Turken, gedreven door ambitie of op de vlucht. Dat betekent dat er in de Arteveldestad intussen ruim 160 nationaliteiten te vinden zijn. Een smeltkroes: één derde van de Gentenaars heeft buitenlandse roots. “Wat ons verbindt is dat we ons hier thuis willen voelen.”