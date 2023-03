PORTRET. Braziliaanse Frankli (29) leeft al 3,5 jaar in Gent: “Belgen kunnen wat afstandelijker zijn, maar de Gentse Feesten doen mijn hart sneller slaan”

OVERZICHT. In deze Delhaize-filialen wordt vandaag gestaakt, ook morgen verwachten vakbonden nog acties

Het personeel van verschillende Delhaize-filialen in Vlaanderen heeft vandaag het werk spontaan neergelegd. Dat gebeurt na de aankondiging van de directie om alle winkels in eigen beheer over te dragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden van Delhaize verwachten dat er morgen nog actie gevoerd zal worden in een aantal winkels van de supermarktketen. Hoeveel winkels dan gesloten zullen blijven, blijft echter koffiedik kijken. Een overzicht van de winkels die vandaag gesloten zijn.