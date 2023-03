PORTRET: Asaad (30) vluchtte uit Syrië naar België: “In Gent heb ik rust gevonden, ik zou nergens anders kunnen wonen”

Gent was nooit diverser: inwoners van de Arteveldestad hebben roots in maar liefst 160 landen. Gastarbeider, net gearriveerd of al de tweede generatie: migratie en integratie zijn een essentieel deel van het Gentse DNA. Daarom brengen we enkele portretten die een klein deeltje van dat verhaal vertellen. Die worden gebundeld in dit dossier .

We spreken af in een druk café in het centrum. Het geroezemoes om ons heen past ergens wel bij Asaad, die rust uitstraalt. Zijn verhaal, van het vertrek in Syrië tot vandaag, vertelt hij met precisie en regelmatige pauzes. Tot we over zijn leven in Gent beginnen, dan komt er een bevlogen, energieke idealist naar boven. “Het is misschien door wat ik meegemaakt heb dat ik zie hoeveel geluk we hier hebben”.