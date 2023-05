Populairste boksclub van Gent organiseert eigen gala: “Nieuwe én ervaren Woestelingen in de ring”

Meer treinen tussen Gent en Oudenaarde, Eeklo en Ronse

Tegen 2032 30% meer reizigers: dat is het plan van de NMBS. De treinmaatschappij breidt daarom de komende drie jaar het treinaanbod verder uit, ook in Oost-Vlaanderen. In haar nieuwe vervoersplan, dat loopt van december 2023 tot december 2023 kondigt ze ook voor Gent extra treinen aan. Vanaf december 2023 rijdt - in functie van het aantal beschikbare perrons in Gent-Sint-Pieters door de vernieuwing van het station - op weekdagen de S53 tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters verder tot Oudenaarde. Het gaat om een tweede trein per uur tussen Oudenaarde en Gent. Tijdens de piekuren rijdt deze trein verder tot Ronse. De S51 tussen Eeklo, Gent, en Ronse rijdt vanaf december 2024 net als op zaterdag ook op zondag elk uur, in plaats van om de twee uur nu.