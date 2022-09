Populaire zomerbar Glasfabriek krijgt resem klachten van omwonenden: “Dit is hier vijf maanden Tomorrowland”

Drongen Te koop: de prachtige woning van Tiesj Benoot - wielrenner verkast naar Munte

Op zoek naar een woning in de landelijke rand rond Gent? Wie een stevige duit op zak heeft, kan misschien intrekken in de woning van Tiesj Benoot. Het nog nieuwe pand in de Antoon Catriestraat in Drongen staat immers te koop, voor, 1.199.000 euro.

