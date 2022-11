Populaire kinderschoenenwinkel verhuisd naar groter pand: “Er is nu ook plaats voor accessoires”

Het is niet de eerste keer dat aap.noot.mies verhuist. De kinderschoenenwinkel – waar je terecht kan voor kindermaten 19 tot 35 – werd vijftien jaar geleden opgestart in de Bennesteeg door Liesje Pateet. Negen jaar geleden nam Wendy De Bruyne (45) de winkel met veel liefde over. Niet veel later verhuisde ze naar een uitermate gezellig pand in de Mageleinstraat. “Een beetje té gezellig”, lacht Wendy. “Je kon daar niet met 5 man tegelijk binnen, daarvoor was het te klein. In de week was dat te doen, maar op zaterdag was dat niet haalbaar.”