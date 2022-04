Populaire brasserie Terrazza mag weer open. “Alles in orde gebracht, brandweer geeft goedkeuring”

Gent Beklaagde die drugs smokkelde voor de ogen van de rechter blijft in de cel: “Hij probeerde hasj en Georgische muziek door te spelen”

De Georgische man, die afgelopen week voor de ogen van de rechter en enkele agenten drugs probeerde te smokkelen, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer woensdag beslist. De man stond terecht wegens diefstal, maar in afwachting van zijn proces werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn kompaan zat wel nog steeds in de gevangenis, en die wilde hij van drugs voorzien.

27 april