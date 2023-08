Populair spaghetti restaurant ‘De Kastart’ voor onbepaalde tijd gesloten na brand in keuken

De brand brak zaterdag omstreeks 12.30 uur uit in het plafond van de keuken in het restaurant. De omvang van de schade is nog niet bekend. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden en het plafond te ontmantelen. “Het vuur was snel onder controle”, klinkt het bij de brandweer. De straat werd tijdens de interventie afgesloten voor het verkeer. Aan de deur hangt intussen een affiche dat de zaak door omstandigheden tijdelijk is gesloten. Hoe lang dat zal duren is niet bekend.