Populair nachtcafé Zeppos zoekt overnemer: “De sfeer op de Vlasmarkt is uniek”

GentDe zaakvoerders van de Zeppos op de Vlasmarkt zijn op zoek naar een overnemer. Het populaire feestcafé werd in vijf jaar tijd een vaste waarde in het Gentse uitgaansleven. “We gaan het ongetwijfeld missen”, zegt ondernemer Pieter Ericx (42).

Droom je al lang van een eigen nachtcafé? Klop dan even aan bij Zeppos op de Vlasmarkt. Zaakvoerders Pieter Ericx, Bieke Lambrecht en Lorenzo De Bock doen de horecazaak op de Vlasmarkt van de hand. “Binnenkort starten we met een nieuw concept in Oostende”, zegt Pieter. “Ik sta inmiddels een kwarteeuw in het nachtleven. Het is tijd om een ander pad te bewandelen.”

Door de plannen veranderde ook Le Bal Infernal van eigenaar. Pieter baatte het boekencafé aan de Vrijdagmarkt jarenlang uit samen met vennoot Bieke Lambrecht. Voor de zaak vonden ze inmiddels een ondernemer. “We staan graag in onze eigen cafés. Alles overlaten aan een gerant zien we niet zitten. Daarom zoeken we nu een overnemer.”

Stevig geïsoleerd

Voor Pieter was de Zeppos niet zijn eerste avontuur. In Leuven had hij al studentencafé ‘t Archief. “De Zeppos is bewust enkel op vrijdag en zaterdag open”, weet Pieter. “We mikken echt op mensen die een stevig willen feesten. Daar is onze zaak helemaal voor uitgerust.”

In 2017 ging de Zeppos open na ingrijpende werken. In het gebouw is een volledige ‘geluidskast’ gebouwd. Zo horen de buren niks van de pompende muziek. “Het heeft wel wat gekost om het café zo sterk te isoleren", zegt Pieter. “Het lijkt me dan ook logisch dat de volgende zaakvoerder er ook een nachtclub in uitbaat.”

In vijf jaar tijd werd de Zeppos een vaste waarde op de Vlasmarkt. Dat Pieter het Gentse uitgaansleven zal missen, staat vast. “Op de Vlasmarkt is iedereen altijd erg gemoedelijk. Hier wordt amper gevochten. Dat ik in al die jaren nooit een ‘buitensmijter’ nodig had, zegt veel. Die sfeer is uniek.”

April 2023

De zaakvoerders hopen tegen eind 2022 een overnemer te vinden. Maar tot die tijd blijft de openingsuren van de Zeppos ongewijzigd. “Pas in april 2023 gaat onze nieuwe zaak in Oostende open", zegt Pieter. “We willen onszelf voldoende tijd gunnen om een geschikte overnemer te vinden.”

“We kijken alvast uit naar de Gentse Feesten”, besluit Pieter. “We hebben zin om de komende maanden nog eens stevig te knallen. Alle klanten die de afgelopen vijf jaar in de Zeppos iets kwamen drinken, zijn we enorm dankbaar. We willen in schoonheid afscheid nemen van Gent.”

Geïnteresseerd in de zaak? Stuur dan een mailtje naar info@dezeppos.be.

LEES OOK