Populair in Brussel, nu ook in Gent: zussen openen hippe, Vietnamese bar in centrum: “Lenterolletjes spelen de hoofdrol”

GentIn Brussel vond je al vier vestigingen van Knees to Chin, maar nu is er ook in Gent één. Pal in het centrum van de stad. Ook hier kan je smullen van heerlijke lenterolletjes en andere Vietnamese straatgerechten, zoals een broodje met buikspek of miso soep. Zussen Roxane en Agathe brengen het beste van het verre Oosten naar hier.

Gent heeft er een hotspot bij, dat is duidelijk. Knees to Chin is nog maar pas geopend op de hoek van de Voldersstraat en de Korte Meer, en je moet er al aanschuiven. Onder de middag en ‘s avonds moet je goed zoeken naar een plekje op het zonnige terras. De plastieken, rode krukjes en houten tafels doen al snel denken aan de typische markten in Vietnam. Vandaar ook de naam: ‘Knees to Chin’ (letterlijk: knieën aan de kin) is de beschrijving van hoe ze daar vaak eten: op een krukje of de grond, met hun hoofd aan hun gebogen benen.

Binnen zijn de krukjes van inox, net zoals de toog die overgaat in een lange tafel. De ramen schuiven open, de muren zijn knalrood. Oprichters Roxane (34) en Agathe (31) Gernaert schipperen tussen de keuken en de bar. “Wij zijn altijd al gepassioneerd geweest door de Vietnamese keuken”, vertellen ze tussen het prepareren door. “Lenterolletjes hebben we ontdekt toen we nog thuis woonden. In 2014 hebben we het eerste filiaal van Knees to Chin geopend, nog voor we naar Vietnam waren geweest. Daarom werken we van in het begin met Vietnamese koks. Samen met hen ontwikkelen we de recepten.”

Acht jaar na de opening van de eerste vestiging, runnen de zussen niet minder dan vier restaurants in hun thuisstad Brussel. Knees to Chin Gent is hun eerste restaurant buiten de hoofdstad. “We hebben voor Gent gekozen omdat we vinden dat Knees to Chin hier goed past. Het is een stad die openstaat voor nieuwe concepten en gezond eten. Plus, de locatie is goud waard. Toen we op dit pand stootten, hebben we niet verder gezocht. Je zit middenin het centrum, maar toch op je gemak.”

Volledig scherm Knees to Chin © Jill Dhondt

Meer graag

Net zoals in Brussel, ligt de focus ook hier op Vietnamese straateten. De hoofdrol is weggelegd voor ‘rice paper rolls’: zoals loempia’s maar dan gerold in rijstpapier in plaats van deeg. In Knees to Chin worden ze gevuld met groene asperge, gekarameliseerde tofu, omelet, gerookte zalm, kippengehakt, vleesbrood, eend of spek. Als bijgerecht kan je voor rijst met pindasaus, salade met kool of miso soep gaan. “Daarnaast hebben we onze seizoensspecials. In de winter zijn die lekker warm en comfy, in de zomer fris. Momenteel kan je kiezen uit rund vermicelli salade, een broodje met buikspek, een bowl met eend en rijst of soep.” Als extra kan je nog een gestoomd broodje met varken of groenten, dim sums of edamame bestellen. Om af te sluiten is er brownie, zwarte sesamcake, mochie (een cakeje van gestoomde rijst) of een ijsje.

De Gentenaars smullen er nu al van. Of er hier ook meerdere vestiging zullen komen zoals in Brussel? Dat is nog af te wachten. “Als we merken dat daar ruimte voor is, zeker”, zeggen de zussen. “We kijken ook al verder naar andere Vlaamse steden zoals Antwerpen en Leuven, maar eerst gaan we ervoor zorgen dat deze vestiging volledig op punt staat. Daarom zijn we nog op zoek naar personeel. Kom gerust eens langs, om lekker te eten of een job te bemachtigen.”

Knees to Chin, Voldersstraat 11, 9000 Gent. Open van maandag tot zaterdag van 11.30 tot 20 uur.

Volledig scherm Even rust na een drukke middagshift. © Jill Dhondt