Populair fiets- en wandelpad langs Oude Dokken 2 jaar afgesloten. Stad Gent grijpt in: “Het was gewoonweg té gevaarlijk”

Gent Rusthuis­moor­den doen belletje rinkelen: hoe verpleger "stemmen hoorde" en vier bewoners vermoordde in Gent

Op 12 december 2007 wordt een 79-jarige vrouw opgenomen in het Gentse Jan Palfijnziekenhuis. Ze heeft insuline toegediend gekregen, hoewel daar geen voorschrift voor is afgeleverd en de vrouw niet aan diabetes lijdt. In het rusthuis waar de dame in die periode verblijft, blijken liefst vijf andere bewoners op verdachte wijze overleden. De dader wordt veroordeeld voor vier moorden en een moordpoging. “Oostrozebeke lijkt wel ‘copy-paste’ aan de zaak in Gent”, zegt Ann Van de Steen, destijds een van de advocates van de dader.

8 september