Pop-up van nieuwe, duurzame bank geopend in Gent: “We geven enkel leningen aan groene projecten”

GentVlak aan de Vooruit is een nieuwe pop-up geopend. Je kan er geen kleren kopen of eten, maar je kan er wel kennismaken met een nieuwe, Belgische, coöperatieve, duurzame bank. NewB is duidelijk niet zoals andere banken. De focus ligt er niet noodzakelijk op winst maken, maar op groene projecten financieren.

“NewB is een volwaardige bank”, steekt directeur Katrien Beuckelaers van wal. “We willen het gewoon anders doen dan de andere banken. Door de bankencrisis van 2008 is een groot wantrouw ontstaan. Het beeld van de graaiende bankdirecteur leeft nog steeds. Zo zijn we op het idee gekomen van een nieuw soort bank op te richten, dat fondsen op een goede manier besteedt.”

De medewerkers van NewB bieden net zoals gewone banken spaar- en zichtrekeningen, leningen en verzekeringen aan. Het grote verschil: kredieten worden enkel toegekend aan groene projecten. “Je kan jouw best doen voor mens en planeet door minder vlees te eten en de auto links te laten liggen, maar wanneer je bij een bank zit dat oliebedrijven financiert, is al die moeite voor niets.”

Bij NewB krijgt geen enkele medewerker een bedrijfswagen en directeurs verdienen nooit meer dan vijf keer zoveel als de laagstbetaalde medewerker. “Winst is niet het belangrijkste, de klanten staan centraal”, klinkt het. Bovendien is NewB een coöperatieve bank: iedereen kan aandeelhouder worden, en zo inspraak krijgen in het beleid van de bank.

Pop-up

De nieuwe bank werd begin 2020 erkend en een jaar later opengesteld voor het grote publiek. Kantoren zijn er niet want NewB is een digitale bank, maar enkele dagen geleden werd er wel een pop-upkantoor geopend in Gent. In een vroegere kledingwinkel in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Met onze pop-up willen we wat meer naamsbekendheid krijgen”, zegt ‘stadskapitein’ Jürgen Walgraeve. “Het is ook een manier om te connecteren met bestaande en nieuwe klanten. We willen geen koude, afstandelijke bank zijn. Een familiaal gevoel is belangrijk.”

Wie interesse heeft in een gesprek, kan nog tot en met 8 april een kijkje komen nemen in de pop-up in Gent. Later komen er andere pop-ups in Luik, Brussel en andere Belgische steden.