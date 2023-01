POLL. Een overdekte fietsenstalling in het Groot Vleeshuis? Wat denkt u?

Er komt géén ondergrondse fietsenstalling onder het Koophandelsplein. Met het geld daar daarmee wordt uitgespaard, zal het Groot Vleeshuis gerestaureerd worden. Dat prachtige gebouw, waar tot voor enkele jaren nog honderd beenhammen hingen te drogen aan de balken, staat al enkele jaren leeg. Het gebouw verkeert in zo’n slechte staat dat het gestut moest worden, en dus niet meer toegankelijk is voor het publiek. Dat er nu geld is om het (versneld) te renoveren, is een goede zaak. Maar een fietsenparking in zo’n gebouw?