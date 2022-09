Politiezone Gent vraagt aandacht voor verkeersveiligheid tijdens ‘week van de mobiliteit’

Gent Politie­rech­ter mildert straf van ‘coronazon­daar’: “4.000 euro boete en drie maanden gevangenis­straf is buitenspo­rig”

Een Brusselse jongeman tekende verzet aan tegen een coronaboete die hij in november 2020 had opgelopen in de Blaarmeersen. De Gentse politie beboette hem toen omdat hij geen mondmasker droeg toen hij met een vriend in de Blaarmeersen was. Zijn verzet werd donderdagmorgen behandeld in de politierechtbank.

15 september