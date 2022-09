Politierechter spreekt gevangenisstraf uit voor hardleerse dronken bestuurder: “Wat jij doet is niet meer drinken te noemen, maar zuipen”

De politie hield de man in april 2022 tegen in de buurt van het AZ Jan Palfijnziekenhuis. De verbalisanten konden vaststellen dat de man stomdronken was. Bij een bloedcontrole bleek dat hij maar liefst 3,5 promille in het bloed had, dat is het equivalent van 25 pinten. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij tegen de lamp liep. Bij een vorige controle had hij zelfs nog een hoger promillepercentage in het bloed.