Politierechter leest puberende bromfietser flink de les: “Stop met die rommel, cannabis is voor losers”

Gent Vermoorde Gentse heksen krijgen gedenk­plaat op Veerle­plein, pagina op website van de stad en lessenpak­ket

Een twintigtal mensen - waaronder ook 2 mannen - werd in het verleden in Gent terechtgesteld of 'pijnlijk ondervraagd’ als ‘heks’. Raadslid Anne Schiettekatte (Vooruit) pleit al langer voor eerherstel voor de slachtoffers van heksenwaan in onze stad. Dat lijkt er nu te gaan komen.

10 oktober