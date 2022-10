Politieagenten overmeesteren weerspannige caféganger met pepperspray, maar raken zelf ook bevangen: “Ze gedroegen zich als haantjes”

Gent/Lievegem De perfecte moord? Of toch niet? Apotheker Marc Van Overschel­de (54) vermoordde zijn vrouw én zijn nieuwe partner: “Weerzin­wek­kend en laf”

Als de speurders op 9 mei 2013 het lijk van Veerle Criel (45) uit het kanaal Gent-Brugge in Lovendegem vissen, kan niemand weten dat ze hiermee ook een andere, vier jaar oude moord zouden oplossen. Alle ogen zijn al snel gericht op ex-apotheker Marc Van Overschelde (53). Een weerzinwekkend verhaal over ziekelijke jaloezie en extreem narcisme, vanaf vandaag te zien in True Crime Belgium op Streamz. “En als hij een visum had gekregen, zaten we vandaag met nog een derde moord.’

