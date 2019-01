Politie toont filmpje van crashende Polen in België: ‘Rijden en drinken gaan niet samen’

Gentenaar Toon Porrez te zien in Vier-reeks ‘De Sollicita­tie’

18:42 Toon Porrez van de A-Pluss is vanaf vanavond te zien in de serie ‘De Sollicitatie’ op Vier. Hij steelt er wekelijks de show als receptionist. Toon is naast dj ook model en speelde wel al in commercials, maar dit is zijn eerste echte tv-werk.