Politie rukt uit na melding van bedreiging in Oostakker, twee personen in de boeien geslagen

GENT Op bezoek bij de sterren­chefs van morgen: pure keuken met stralende service in Brut Nature

Topkok worden, dat moet je leren. In Gent vind je maar liefst twee kokscholen op een steenworp van elkaar. Wij gingen langs bij de sterrenchefs van morgen, want in deze leerrestaurants kan je voor een prijsje heerlijk tafelen en wie weet bereidt de nieuwe Sergio Herman hier wel jouw gerecht. Vandaag: Brut Nature, het restaurant van de leerlingen van het OLVI.

27 december