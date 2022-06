Politie ontdekt bij huiszoeking cannabis in dakgoot: “Die plastic zakjes zijn voor mijn Lego, meneer de voorzitter”

GentTwee mannen van respectievelijk 38 en 42 jaar verschenen in de correctionele rechtbank voor het bezit en de verkoop van cannabis. Op 5 april 2022 ontdekte de Gentse politie 700 gram cannabis met een straatwaarde van ongeveer 7.000 euro in een huis van de verdachten. Beiden ontkennen dat ze drugdealers zijn en stellen dat ze de cannabis met een groep vrienden aankochten voor zelfgebruik.

Toen de politie op die bewuste aprilavond binnenviel in de huurwoning, die de tweede beklaagde JDV (38) verhuurde aan eerste beklaagde KV (42), ontdekte ze een aanzienlijke hoeveelheid drugs Op het moment van de inval was J.D.V. trouwens ook aanwezig in het huis, naar eigen zeggen omdat hij en K.V. samen af en toe een jointje rookten. Het grootste deel van de in beslag genomen drugs zat verstopt in een sportzak die in de dakgoot lag. Beide mannen verklaarden in de rechtbank dat ze de cannabis op het internet aankochten bij Nederlandse wietbedrijfjes die de cannabis dan netjes thuis afleveren. De twee beweren dat ze met een groep vrienden de drugs aankochten en dat iedereen dan zijn deel kwam afhalen.

25 gram per week

“Dat lijkt me nochtans een grote hoeveelheid om zelf te gebruiken, meneer. “Hoeveel cannabis rookt u dan bijvoorbeeld per week?” vroeg een sceptische rechter. “Ongeveer 25 gram per week, meneer de voorzitter”, antwoordde de 42-jarige man zonder verpinken. Hij verklaarde zijn druggebruik onder meer omdat hij lijdt aan de ziekte van Crohn en de cannabis zijn buikkrampen vermindert. Hij gaf toe dat hij inderdaad een tijdje drugs verkocht heeft, maar dat hij snel inzag dat daar te veel risico’s aan verbonden waren waarna hij hiermee gestopt is. Hij gaf verder aan enkel cannabis te roken om zich te ontspannen.

“Er zijn ook andere manieren om u te ontspannen. U kan misschien gaan sporten?” suggereerde de voorzitter? De beklaagde antwoordde dat hij geen tijd had om te sporten omdat hij te veel moest werken. “Joints roken kost ook tijd”, luidde het antwoord van de rechter.

Legoverzamelaar

De andere verdachte en tevens de huurbaas van K.V. had ook een opmerkelijke verklaring voor de 300 plastieken zakjes die gevonden zijn in zijn woning. “Die zakjes dienen niet om cannabis in te stoppen, maar die gebruik ik om Lego-blokjes in te doen. De man is naar eigen zeggen een grote verzamelaar van het Deense speelgoed. Ook hij gaf aan dat hij de drugs nooit verkocht heeft, maar soms wel wat weggaf aan vrienden. “Ook drugs weggeven is nochtans strafbaar, meneer”, repliceerde de rechter droog.

Voor JDV vorderde de procureur 10 maanden gevangenisstraf en 1.000 euro boete. Voor KV vorderde ze 18 maanden celstraf en eveneens 1.000 euro boete. De twee kennen hun straf op 13 juli.

