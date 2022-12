Politie onderzoekt reeks inbraken in Gent en Oostakker

Exacte cijfers zijn er nog niet maar op de sociale media wordt melding gemaakt van een ‘inbraken golf' in Oostakker. Zo scherp wil de politie het niet stellen. “De exacte cijfers heb ik niet maar het is een jaarlijks fenomeen dat er meer inbraken zijn in de donkerste maanden en op het einde van het jaar. We onderzoeken inderdaad een aantal inbraken. Niet alleen in Oostakker maar ook elders in Gent, om te kijken of het dezelfde modus operandi gaat en eventueel dezelfde bende”, zegt Liesbeth De Pauw van de Gentse politie.