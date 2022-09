Politie onderschept beschonken oma...met kleinkinderen op achterbank

Gent Minder woningen, minder verdiepin­gen én oude beuken gered van de kap: akkoord rond woonwijk op grond Ottenstadi­on in de maak

In 2013 speelden de Buffalo’s er hun laatste match, maar sindsdien liggen de gronden van het voormalige Ottenstadion in Gentbrugge braak. De vergunning voor Ecowijk Gantoise, een bouwproject met zo’n 300 woningen rond een openbaar park, werd tot twee maal toe vernietigd. Al is er nu licht aan het einde van de tunnel. “Een finaal akkoord is in de maak”, bevestigt bevoegd schepen Sami Souguir (Open VLD).

