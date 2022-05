Politie moet ingrijpen bij sluiting Blaarmeersen nadat buschauffeur zich bedreigd voelt

Gent / Oostende Zeiler Anton (41) wordt “gegijzeld” in Saoedi-Ara­bië: “Ze eisen dingen van mij die ik wettelijk niet eens kan doen”

Bij een zeiltocht van Thailand naar de Bahama’s is Gentenaar Anton Depesseroey (41) zwaar in de problemen geraakt. Stormweer op de Rode Zee beschadigde zijn zeilschip en de kustwacht sleepte hem naar een haven in Saoedi-Arabië. Daar zit hij nu vast, ‘gegijzeld’ zegt hij zelf. “De autoriteiten eisen dat ik te allen tijde op mijn schip blijf, tot het gerepareerd is, maar dat kan nog maanden duren.”

17 mei