Politie komt tussenbeide omdat gedetineerde cel afbreekt

Een gedetineerde in de Nieuwewandeling weigerde zondagochtend uit zijn cel te komen om een tuchtstraf in de isolatiecel uit te zweten. Wat de man precies had mispeuterd is niet gemeld. Maar de man was opstandig en brak zijn cel af. De cipiers vroegen bijstand van de Gentse politie. Die kwamen tussenbeide en het opstootje was rap bekoeld.