Politie is tevreden over Weekend zonder Alcohol achter het Stuur: 99% van gecontroleerde chauffeurs waren BOB

14 locaties

In Gent stelden de Wijkdienst en de Verkeersdienst verspreid over het ganse Gentse grondgebied en op 14 locaties controleposten op. Ze controleerden daarbij maar liefst 2.030 bestuurders op alcohol. De politie registreerde amper 20 overtredingen. Dat wil dus zeggen dat 99% van de bestuurders zijn/haar verantwoordelijkheid nam en BOB was. De politie had ook aandacht voor drugs in het verkeer. Van 9 bestuurders nam ze ook een speekseltest af, die was in 4 gevallen positief.