Politie identificeert dame (45) van spuugincident na wedstrijd van KV Mechelen: “PV opgesteld en overgemaakt aan de Voetbalcel”

Gent Laatste slotkloos­ter in Gent sluit de deuren: “Of we Gent gaan missen? Wij kwamen eigenlijk nooit buiten...”

Met zes zijn ze nog, de Arme Claren Coletienen van het Monasterium Bethlehem. De jongste is 62, en keert eind juni terug naar de Filipijnen. De anderen zijn allemaal 80 plus, en verkassen naar Lokeren. Daarmee verdwijnt het laatste slotklooster uit Gent. Na een leven vol bidden, werken en zwijgen, praten ze voor het eerst, honderduit, over hun kloosterleven. “Hoe langer je dit doet, hoe gelukkiger je ervan wordt.”

12 mei