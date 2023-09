Politie haalt zwemmers uit het water van Blaarmeersen wegens vermeende afgehakte hand

GENT Kralen, kleuren en ganzenbord, zo slaan de eerste­jaars aan het ‘ijsbergre­ke­nen’: “Je leert de redenering, niet de oefening”

De 25 kinderen in het eerste leerjaar van juf Ellen in basisschool Mijlpaal in Drongen schuiven met kralen, zetten rondjes en bouwen met blokken. In de klas ernaast spelen ze met een ganzenbord. Géén bezigheidstherapie, maar harde wiskunde. Al vijf jaar lang doen ze in GO! Basisschool Mijlpaal aan ‘ijsbergrekenen’, een methode die het GO! zelf uitwerkte. “We willen kinderen geen trucje leren. Ze moeten het snappen. Dat werkt.”