Politie haalt stomdronken anesthesist in opleiding uit verkeer: “U staat als arts niet boven de wet”

GentDe Gentse politie betrapte een dronken jongeman achter het stuur ter hoogte van de Sint-Michielsparking. Uit een analyse kwam naar voren dat hij 2,6 promille in zijn bloed had. De man, een anesthesist in opleiding, ontkent nochtans dat hij een alcoholprobleem heeft. “De cijfers uit die analyse zitten maar net in de problematische categorie.”

De feiten speelden zich af na een stevig avondje doorzakken in de Gentse binnenstad. Een bewakingsagent van de Sint-Michielsparking, waar de wagen van de twintiger geparkeerd stond, stelde zich ernstige vragen bij de rijkunsten van de man en verwittigde de politie. Bij een ademanalyse bleek de jonge arts maar liefst 2,6 promille in zijn bloed te hebben, het equivalent van 22 glazen alcohol. Bij een haaranalyse kwam naar voren dat hij een ernstig alcoholprobleem had. In zijn bloed vond men ook het kalmeringsmiddel Mizadolan terug. Volgens de procureur heeft de beklaagde een ernstig alcoholprobleem, iets wat deze laatste stellig ontkent.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sint-Michielsparking Gent. © Yves Masscho

Quote Het kan meneer blijkbaar niets schelen dat hij hier staat. Hij wil gewoon verder doen zoals hij bezig is Procureur

Veel en hard werken

“Mijn cliënt beseft dat hij in de fout is gegaan en steekt de hand in eigen boezem. Zijn werk als arts zorgt er echter voor dat hij veel en hard moet werken, ook in het weekend. Als hij dan eens vrij is, gaat hij graag op café om te ontspannen. Dat is zijn goed recht, maar hij mag nadien natuurlijk niet achter het stuur kruipen. Ik stel daarom voor om hem een alcoholslot op te leggen”, zo sprak zijn raadsvrouw.

De rechter was bijzonder scherp voor de jongeman. “Als arts zou u toch moeten weten wat alcohol in het verkeer kan veroorzaken. U wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Ik vind het bovendien opmerkelijk dat u blijft beweren dat u geen probleem hebt en dat u een sociale drinker bent. De cijfers uit uw haaranalyse bewijzen het tegendeel. Het feit dat u ondanks uw hoge promillage nog aanspreekbaar was, toont aan dat u een geoefende drinker bent, meneer”, klonk het streng.

De beklaagde haalde nogal laconiek aan dat de aangehaalde cijfers omtrent zijn drankgebruik relatief zijn en verklaarde dat hij niet inziet waarom hij zou stoppen met drinken. “Wat er in dat verslag staat, is nogal kort door de bocht. Ik zit bijvoorbeeld maar net in de problematische categorie. Ik drink in beperkte mate en enkel in het weekend. Nooit in de week. Tegenwoordig neem ik de taxi of ga ik te voet, als ik uitga”, verklaarde hij rustig.

Niet boven de wet

Zijn ogenschijnlijk laconieke gedrag zette de procureur ertoe aan om hem even de mantel uit te vegen. “Het kan meneer blijkbaar niets schelen dat hij hier staat. Hij wil gewoon verder doen zoals hij bezig is. U staat als arts niet boven de wet”, klonk het. “Ik beweer absoluut niet dat ik niet boven de wet sta. Het lijkt misschien alsof ik hier rustig voor uw zetel sta, maar ik ben wel degelijk onder de indruk van wat hier gebeurt”, zo repliceerde de man.

Hij kreeg een boete van 4.000 euro, een rijverbod van 9 maanden. Hij moet ook zijn theoretisch en praktijk examen opnieuw afleggen. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen vooraleer hij opnieuw in de wagen mag kruipen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.