Politie Gent lanceert holebivriendelijke slogan: “#Proud to be your friend”

Gelijktijdig met de Queer Pride vond in de Kammerstraat ook een familiedag plaats georganiseerd door Casa Rosa en de Stad Gent. Opvallende aanwezige was de politie van Gent die met de nieuwe slogan ‘#Proud to be your friend’ haar meldpunt voor slachtoffers voor homo- of transfobie onder de aandacht wil brengen.