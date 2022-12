Politie geeft pendelfietsen niet terug: “Vijf jaar gestreden voor duurzamer vervoer, dat draaien we niet terug”

Bereikbaarheid

Bij de politie heerste grote ontevredenheid over het teruggeven van de fietsen. Maar korpschef Filip Rasschaert stelt gerust. “Wij gaan de fietsen niet teruggeven”, reageert korpschef Filip Rasschaert. “Vijf jaar lang hebben we de mensen gemotiveerd om op een andere manier naar het werk te komen. We hebben ingezet op duurzaam vervoer, en het ter beschikking stellen van fietsen was daar een belangrijke schakel in. Bovendien zijn er aan heel wat commissariaten nauwelijks parkeermogelijkheden voor auto’s. Veel van onze medewerkers werken in shifts en geraken niet op het werk met het openbaar vervoer. Onze politiezone is aantrekkelijk voor jonge mensen maar de moeilijke bereikbaarheid is een pijnpunt in vergelijking met andere politiezone’s. Met ons mobiliteitsplan hebben we dat tij kunnen doen keren en we willen dat absoluut zo behouden. We zitten al jaren met ernstige tekorten op onze personeelsformatie. We zijn dankbaar dat de stad financiële inspanningen blijft doen in moeilijke tijden en niet bespaart op veiligheid. Maar wij gaan dus de pendelfietsen voor ons personeel behouden, en ons steentje aan de besparingen bijdragen door andere maatregelen. Zo gaan we bijvoorbeeld een aantal administratieve medewerkers niet vervangen, en twee gebouwen verkopen. Met de opbrengst daarvan kunnen we dan andere gebouwen duurzamer te maken.”