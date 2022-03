Op vrijdag 25 maart 2022 richtte de politie een grootschalige flex-controle in. Bij zo’n flex-controle inspecteert men diverse zaken op het vlak van vergunningen, veiligheid, tewerkstelling, sociale regelgeving, enz. Er werden in totaal 46 adressen gecontroleerd, verspreid over het grondgebied van de stad Gent. De selectie van de zaken gebeurde op basis van signalen van de verschillende externe partners of eerder vastgestelde problemen of inbreuken. Naast een politionele inzet vanuit de zes grote wijkcommissariaten en andere politiediensten waren ook externe partners betrokken zoals onder meer de FOD Economie en de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Tijdens deze actie deed men vooral nazicht naar inbreuken waarvan de participerende inspectiediensten een eigen expertise hebben.