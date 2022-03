Politie en Cel Vermiste Personen duiken naar autowrak aan Snepkaai in kader van verdwijningszaak

Gent Oostakker­dorp opnieuw open voor alle verkeer: “Er wachten wel nog wat herstel­lings­wer­ken”

In het noorden van Gent zijn er een massa wegenwerken aan de gang, maar eentje kunnen we binnenkort schrappen van de lijst. De rotonde op Oostakkerdorp is sinds vrijdag opnieuw open voor het verkeer. Op enkele kleine werken na is de werf stilaan afgerond.

4 maart