Politie deelt 249 GAS-boetes uit aan sluikstorters: “Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen.”

Gent Zogezegde militairen en chirurgen troggelen eenzame bejaarde vrouwen honderddui­zen­den euro's af via Facebook

Elf bendeleden riskeren celstraffen tot drie jaar wegens de oplichting van tientallen bejaarde vrouwen in Gent en omstreken. Ze zochten contact via Facebook en datingsites en maakten hen wijs dat ze chirurg of militair waren. Met smoesjes vroegen ze hen om geld. Via een list kon de bende uiteindelijk toch opgerold worden. Maar dat had wel kwalijke gevolgen voor een van de slachtoffers.

18 oktober