Politie betrapt zaterdagochtend acht autobestuurders onder invloed

Gent Netbedrijf Fluvius rijdt binnenkort met opvallend elektrisch karretje door Gent: “Zeer licht, wendbaar én groen”

Netbedrijf Fluvius tuft binnenkort met een opvallende voertuig door Gent. Al is ‘tuffen’ in deze misschien niet het juiste woord. Het bestelwagentje is immers volledig elektrisch. “Zo komen we tegemoet aan het groene beleid van de stad”, weet Dries Dennequin van Fluvius. “Er geldt immers een lage emissiezone.”

11:08