Politie betrapt 25 bestuurders onder invloed tijdens Weekend zonder Alcohol

Gentse Enes (25) is de sterkste man van Vlaanderen: “Ik zag iemand een vracht­vlieg­tuig voorttrek­ken, en ik was verkocht”

In het dagelijks leven is Enes Lievens (25) onderzoeker aan de UGent. Maar tijdens het weekend komt de sterkste man ten noorden van de taalgrens naar boven. In Stekene kroonde hij zich zondag ‘De Sterkste Man Van Vlaanderen’. Een tractor trekken of auto heffen, daar draait hij zijn hand niet meer voor om. Volgende halte: de Belgische kampioenschappen.