Politici voor de klas bij leerlingen HTISA: “Mijn Kahoot was denk ik een redelijk succes”

Jobdag in NMBS-werkplaats Melle: “We zoeken veertig technici en rangeer­ders”

Op zoek naar een job? De NMBS zoekt in Melle dit jaar nog naar veertig technici en rangeerders. Donderdag 11 mei organiseert het spoorbedrijf een ‘Discover Day’ in haar werkplaats in Melle. Dat is een jobevenement voor technische profielen.