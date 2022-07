Polé Polé pakt uit met drum and bass en hiphop: “We gaan mee met de tijd”

Tijdens de Gentse Feesten neemt Polé Polé steevast de Graslei en de Korenmarkt over. Tot in de late uurtjes kan er gefeest worden, veelal op live muziek, maar dit jaar pakt de organisatie ook uit met iets helemaal anders dan ze gewoon zijn: een drum and bass avond. “Dat is heel lang underground gebleven, maar de laatste tijd is dat heel commercieel”, legt Rein Bruggeman van de organisatie uit. “We gaan dus mee met de tijd.” Hoogtepunt van de avond is DJ Marky, een grote naam in de drum and bass wereld, die start om 23.30 uur. De avond zelf begint al om 17 uur.