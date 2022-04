Poëzieprijzen Willemsfonds Oost-Vlaanderen uitgereikt

Gent Bakkerij in Sint-Amandsberg sluit na vijftig jaar de deuren: “Schoolkin­de­ren kwamen terug voor hun bruids­taart”

Bakkerij Bundervoet op de Antwerpsesteenweg sluit over een maand de deuren. De bakkerij was vijftig jaar lang een vaste waarde in Sint-Amandsberg. Bakker Walter De Wit (56) zorgde elke dag voor verse broden, koffiekoeken, taarten en meer.

2 april