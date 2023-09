Plots remmen, middenvinger uitsteken en achteruitrijden op R40: chauffeur (26) voor rechter na zware verkeersagressie

Tak valt op man (58) langs Watersport­baan: arm gebroken en naar ziekenhuis overge­bracht

Aan de Watersportbaan in Gent is deze voormiddag een grote tak afgebroken en op een 58-jarige man uit Deinze terechtgekomen. De man brak daarbij zijn arm en is naar het ziekenhuis overgebracht.