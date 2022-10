Plooien uit verkiezingsjaar 2018 lijken eindelijk gladgestreken: Open Vld Gent herverkiest Marnix Vandenbulcke als voorzitter, en trekt strijdbaar naar de verkiezingen.

Gent Dief ‘met groene jas’ breekt binnen in wagen en wordt op heterdaad betrapt, maar ontkent de feiten: “Ik heb die spullen gevonden”

Een dief die afgelopen zomer op heterdaad betrapt werd tijdens het inbreken in een wagen riskeert een celstraf van 12 maanden. De man had de gestolen spullen op zak toen de politie hem arresteerde, maar toch schreeuwde hij zijn onschuld uit. “Ik heb al die spullen in een parkje gevonden”, verklaart hij tot op vandaag.

14 oktober